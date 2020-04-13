【獨家】確診陽姓仍出院走回家，東京病床不足的殘酷現實

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目前擔憂醫療崩壞的聲浪不絕於耳，有一位男性接受新型冠狀病毒檢測後呈現陽性，卻在4月10日出院了。

該位男性接受了FNN的採訪。

未曾想過自己會驗出新型冠狀病毒陽性。

接著是接受隔離的住院生活。

由於感染新型冠狀病毒而住院隔離的渡邊一誠（40）說：「超過39度的高燒持續不退，甚至曾經燒到40.3度左右。」

住在東京都的渡邊先生經過2週的住院生活後，已在4月10日出院。

但最後的檢驗結果是？

（何時進行檢測？）他回答說：「前天早上接受了最後一次檢測，完完全全仍是陽性。」

檢測呈現出陽性不久卻還是出院。

渡邊先生說：「醫師直接過來向我說明，因為我的身體狀況實際上很健康，所以保健所認可我進行居家隔離。由於待在醫院絕對比較安全，所以我想應該留在醫院，但（醫生說）『我想您應該知道，現在病床不足』。我心想自己有責任必須讓出病床，就覺得出院好了。」

或許仍為陽性卻還是回家。

實際上，由於擔心醫療崩壞，日本厚生勞動省的防疫原則是，除了高齡者之外的輕微症狀者，即使檢測呈現陽性，要求在住宿場所或自家進行隔離療養。

（是否感到不安？）渡邊先生說：「對於那個制度本身，心情非常複雜。我自己因為沒有出現症狀，所以幾乎待在家就沒事了，別出門就好。但還是有些人，不是有些人會做出奇怪的舉動嗎？應該居家隔離的人卻外出生事。例如愛知縣已經發生了類似事件，這個行政原則就給我這樣的感覺。」（出院後走路回到自己家裡嗎？）「我當時走路回家。」

接下來渡邊先生要面對的是，病毒檢測呈陽性的狀態下2週的居家隔離。

（醫院是否有針對出門的說明？）渡邊先生說：「不能出門，都不行」（是否確認過飲食需求？）「完全沒有」（還是有些人會跑出門吧？）「我覺得有人會出門，100%有人會跑出去。」

預定在2週後，渡邊先生要再到保健所接受PCR病毒檢測。

（FNN PRIME online 4月10日刊登。日文原文請見此處）

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