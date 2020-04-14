【獨家】確診陽性卻出院患者 拿到「恭喜出院」祝賀信...

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一位男性結束為期兩週的住院觀察回到自己的家後，收到健保局寄來的一封信。

信件內容讓卻他困惑不已。

編劇兼演員宮藤官九郎(49歲)之前公開表示自己確診及住院治療，並發表上週已出院的消息。他說：「托大家的福，我已於上週二(4月7日)出院。讓大家擔憂了。」

現在他正在自家療養中，狀況維持良好。

宮藤官九郎說：「我遵守著醫生的指示待在家一步都沒有出去。不斷回顧著「志村大爆笑」節目。預計還要再休息一陣子。」

另一方面，根據FNN媒體採訪，有位男性透漏了內心的不安與憤怒。

名為渡邊一誠(40歲)的男性表示：「我感到政府並沒有努力要讓疫情早點結束。」

渡邊一誠他在東京都內經營一間IT公司，之前因為感染新冠肺炎而住院2週，於上週4月10日出院。

但是他在採訪時表示：「我的喉嚨還是怪怪的，也有咳嗽，偶爾還會頭痛，目前還不能斷言已經痊癒了。」

渡邊一誠在出院前PCR檢查還是呈現陽性，但是因為症狀比較輕微，保健中心建議他回家休息，他現在在家療養中。

出院後，渡邊一誠收到一封從保健中心寄來的信。

上面寫著：「恭喜你出院了。但是因為你現在還有可能傳染給別人，出院後基本上請不要外出。」

渡邊一誠表示：「因為沒辦法去超市，所以我全部都靠Uber Eats或出前館(日本餐飲外送公司名)過活。健保局那封信若只是要做個形式的話，那就乾脆不要寄了。實在是令人啞口無言。他們只要寫一句『絕對不要出門』就好了。」

渡邊一誠說那封信裡註明的各項出院後注意事項都很模糊不清，讓他感到很不安。

健保局的那封信上標註著：「請盡量不要使用社福設施或是大眾運輸工具，請盡量在家待著。」

渡邊一誠針對這些注意事項，表示：「真的是太模糊不清了。我完全不知道身上哪裡會有病毒，我要是想出門的話會戴上口罩、手套、全身都換其他衣服。這樣一來應該就百分之百不會露出病毒了吧，但是我若沒有收到清楚明確的指示的話，我至少一個月或兩個月我都不打算見人。」

（FNN PRIME online 4月13日刊載。日文原文請見此處）

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