日國會職員、鳩山二郎秘書確診！國會拉起警報

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4月13日，日本眾議院宣布該院50多歲的男性職員感染了新型冠狀病毒。

這是首位國會的職員確診。

感染病毒的是一位隸屬於眾議院管理部的50多歲男性職員，4月3日表示身體不適因此提早下班，4月10日入院治療，4月13日確診為陽性。

根據相關人士表示，該位職員擔任眾議員公務車的駕駛，負責載送國民民主黨牧義夫眾議員，但是從4月3日下午就沒有上班，牧義夫眾議員目前沒有出現症狀。

另一方面，媒體也獲知在自民黨鳩山二郎眾議員國會事務所工作的60多歲男性秘書，感染了新型冠狀病毒。

該位男性秘書從上週起就已經開始居家辦公，並未與鳩山議員本人有過密切接觸。

這也是首位在議員會館工作的秘書確診，國會相關人士提高警戒地表示：「國會議員受到感染也只是時間的問題。」

（FNN PRIME online 4月13日刊登。日文原文請見此處）

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