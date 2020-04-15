40歲以下也會肺炎重症！ 工作狂也是危險群

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日本國內感染新冠肺炎的人數已經超過7,500人了。

從感染的年齡層來看，新增很多案例都是介於20歲到50歲之間，甚至在40歲以下比較年輕的世代，也出現死亡或重症的案例。

根據FNN媒體報導，日本國內感染新冠肺炎確診案例，扣除鑽石公主號的人數的話，在4月14日早上11點，到達7,670人，從4月開始確診數有明顯增加的趨勢。

以年齡區分的話，20歲到50多歲間各年齡層都超過1,000人，青壯年的確診數佔了大多數。

另外，重症患者以70多歲為中心，60歲到80多歲的高齡人口佔多數，不過也有40歲以下的年輕族群出現死亡或重症案例。

而從各縣市的感染狀況來看，東京都超過2,000人，居全國之冠。緊急事態宣言的7個對象縣市則佔了全國七成的確診數。

從發布緊急事態宣言已過了一個禮拜，日本厚生勞動省加藤大臣表示，有必要將疫情視為中長期的奮戰，並再強化醫療體系架構。

（FNN PRIME online 4月14日刊載。日文原文請見此處）

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