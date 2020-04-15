日本全國肺炎確診破8000人 東京都14日增161人

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14日日本國內新型冠狀病毒新增確診人數為481人，其中有161人來自東京都。

東京都14日新增確診人數為161人，患者男女皆有，小至未滿6歲的孩童，大至90多歲的老齡人口，其中20多歲至50多歲的感染者佔8成。161人中，傳染途徑不明或是仍在調查中的有105人。

另外，都內也新增5名死亡案例，其中4人為發生群聚感染的台東區永壽綜合醫院住院患者。

其它地區部分，大阪府新增59人確診，埼玉縣新增22人確診。埼玉縣的蕨市立醫院此前有2名助產師確診感染，14日再傳出住院生產的30多歲母親，以及剛出生的男嬰確診感染。

廣島縣部分，廣島市內身障人士支援設施發生群聚感染，有5名員工與17名入住者，共22人確診感染。其中1名20多歲的女性員工曾和日前已確診感染的2名廣島市立大學學生，共17人一起用過餐。

富山縣部分新增6人確診，其中4人為發生群聚感染的富山市民醫院的患者及員工。富山市民醫院包含2名確診男性醫師在內，共有9人曾一起在餐飲店舉辦送別會。

14日國內新增確診人數為481人，累計確診人數扣除鑽石公主號郵輪後為8148人。

（FNN PRIME online 4月15日刊載。日文原文請見此處）

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