若無防疫對策 日專家估肺炎恐「超過40萬死」

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厚生勞動省群聚感染對策小組針對新型冠狀病毒，發表了最新的試算。

試算結果顯示，本次疫情若完全不採取減少人與人之間接觸等防疫對策，恐將導致日本國內約85萬人重病，其中約半數死亡。

北海道大學教授西浦博：「我們的期望和民眾都一樣，都是希望全體民眾能改變自身行動，盡早讓疫情停止擴大。希望大家能盡量保持人與人之間2公尺的距離，也不要有30分鐘以上的接觸。」

根據試算結果，日本國內若完全不採取疫情對策，至少需要進行呼吸管理的重症患者，在15歲到64歲的區間約會有20萬1000人，65歲以上則高達65萬2000人，合計85萬人將成為重症患者。其中，約會有49%的重症患者，也就是大約40萬人死亡。

此外，群聚感染對策小組的成員，北海道大學教授西浦博也明確定義了「接觸」，除人與人之間來回2～3次的對話外，有身體接觸，或是一起使用某個東西都算是接觸。他特別呼籲民眾注意，距離2公尺內，長達30分鐘以上的接觸，將會提高感染風險。

（FNN PRIME online 4月15日刊載。日文原文請見此處）

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