用烈酒調製消毒液？ 酒廠意外接到大訂單

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隨著新型冠狀病毒的疫情擴大，日本政府特例獲准使用高濃度烈酒代替消毒，此舉讓各家酒商接到了大量的訂單。

位在山梨縣大月市生產日本酒的「笹一(Sasaichi)酒造」公司即將在4月21日起開始販賣酒精濃度達77%的消毒用商品。

社長天野怜表示：「訂單量完全超乎想像的多。每天都從日本各地接到數千件聯絡。不只是醫療機構，連一般民眾都打來詢問。我希望這次能跨領域對社會有所貢獻。」

日本厚生勞動省在4月10日通知全國各醫療機構，因應消毒液的不足，在不得已的情況之下可以使用酒精濃度高的烈酒代替消毒液。

可代替消毒液的是不含甲醇，酒精濃度介於70%到83%之間的酒類。

三得利集團旗下的Suntory Spirits公司預定在4月下旬開始提供一部分大阪工廠所蒸餾出的酒精給醫療機構。另外，寶酒造公司也即將對外提供消毒液的原料，酒精濃度95%的「特定發酵酒精」。

（FNN PRIME online 4月16日刊載。日文原文請見此處）

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