安倍內閣拍板 全日本一戶一律補助10萬日圓

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日本首相安倍晉三於16日晚間發表方針，將對所有國民每人發放現金10萬日幣，作為因應新型冠狀病毒擴大感染的緊急經濟對策。發放對象的所得上限將不予設限。

安倍首相：「我們會朝對全國所有國民每人發放10萬日幣的方向，請執政黨再次進行討論。」

安倍首相發表方針，將原先已達成決議的「針對收入減少戶發放30萬日幣」政策撤回，改為對所有國民一律發放10萬日幣。預計20日向國會提出的2020年度預算修正案，將再次進行修正。

本次政策是受到公明黨代表山口那津男強烈要求而成案，安倍首相已和山口代表通過電話，傳達將不對所得進行設限的想法。

此後政府執政黨內將持續進行討論，但對全體國民每人發放10萬日幣的措施，單純計算便需要12兆日圓以上的預算，跟先前針對減收戶發放30萬日幣所需的約4兆日圓相比，所需預算大幅增加。

對這次的「減收戶發30萬日圓」到「一律發10萬日圓」的政策大轉彎，民眾如何看待？

醫療從業人員（20多歲）：「紓困金是需要的，愈早發愈好。現在有很多失業的人亟需金錢援助，若還以申請方式發放30萬日幣就太花時間了，一律發放比較迅速，這樣比較好。家裡有幾個人就能拿到幾個10萬，可以暫時度過當下的難關。」

製造業（50多歲）：「我覺得沒必要一律發放，與其一律發10萬日幣，不如對真正為生活所苦的人發30萬，沒必要對不需要的人也發。」

食品製造業（20多歲）：「我覺得一律公平發放比較好，這次口罩和除菌用品買了不少，開銷很大。且原先預計要去旅遊的，取消時還被收了3萬多日圓的取消費。」

通信業（40多歲）：「現在最重要的是時間，所以最好盡早發放。針對高收入族群，可以在年末調整時來進行清算，或是用課稅非課稅的方式來進行調整。」

找轉職工作中（20多歲）：「發現金10萬日圓的話，很多人可能會就存起來，所以比較好的方式是可以發放什麼券之類的，像能在超市買東西的免費商品券等等。」

（FNN PRIME online 4月17日刊載。日文原文請見此處）

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