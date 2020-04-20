肺炎影響皇室生活 天皇與皇后都戴口罩

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隨著新冠肺炎疫情的擴大，日本皇室的各項活動也深受影響。

天皇一家人現在過著怎樣的生活呢？

另外，皇室迷們是如何看待各項儀式相繼停辦的呢？

天皇陛下與皇后陛下在4月邀請了日本政府專家會議的尾身茂副會長到他們居住的赤坂御所訪問。

當天天皇與皇后帶著口罩、保持社交距離，聽著尾身副會長說明新冠肺炎的特徵等相關內容。

新冠肺炎疫情的擴大，也影響到了兩陛下的生活。

宮內特設記者宮崎千歲說：「兩陛下非常的謹慎防疫，而且儘量不與外界接觸。」

3月的時候他們前往皇居的路上還未戴口罩。

進入4月後，兩陛下都戴著口罩進入皇居。

兩陛下的女兒愛子公主也顧慮著爸媽的健康。她就讀的大學學習院大學停辦了開學典禮等相關活動。

宮崎千歲記者說：「愛子公主非常謹慎地不要將病菌帶回傳給爸爸媽媽。她現在在家裡安靜地準備與等待大學再開課。」

皇室事務人員也為了防止傳染給皇室成員，隨從分成兩班交替值勤，也併用在家工作制度或使用自家車輛通勤。

關於3月時遷居到東京港區高輪仙洞仮御所的上皇的近況，宮崎記者表示：「上皇很關心職員，會對職員說『別只顧著我的事，請你們好好保重注意健康。』」

另一方面，皇后雅子妃的粉絲白滝富美子(79歲)表示：「皇室應該也很辛苦吧，什麼儀式跟活動都被取消了。」，「以前在路邊等著兩陛下的車子經過時，他們只要打開車窗一揮手，露出親切的笑容，視線好像有停在我身上的那剎那，我就會得到滿滿的元氣。」

但是因為新冠肺炎的影響，很多儀式都被延期或停辦，白滝富美子(79歲)表示：「我只能忍耐再忍耐了。」

先前天皇將新冠肺炎為敘述為「人類的巨大試煉」

宮崎記者透露天皇另外也表示「想要更正確更深度的去了解現在的醫療狀況以及今後必需做的對應。」

天皇深刻的感受到醫療現場的辛苦，希望日本國民能團結一致，共同渡過這個苦難。另外也會再繼續聽取專家的說明了解疫情狀況。

（FNN PRIME online 4月18日刊載。日文原文請見此處）

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