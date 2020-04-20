收容肺炎無症狀輕症者 各縣市確保飯店數量

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為了提供新型冠狀病毒感染者之中的輕症者可以進行隔離療養，東京首都圈內正在進行相關設施的預約規劃。

從4月20日開始，輕症者和無症狀者可以入住的是橫濱市的旅館「APA Hotel & Resort Yokohama Bay Tower」（アパホテル&リゾート横浜ベイタワー），神奈川縣在此租借了2300個房間，被認為是日本最大規模的隔離療養處。

這是神奈川縣的第2個療養設施。

濟生會橫濱市東部病院的大石貴幸表示：「將會整理規劃為患者和營運工作人員不會產生混雜接觸的環境。」

另一方面，千葉縣也租借了成田市的「成田捷得威大飯店」（「成田ゲートウェイホテル」）作為隔離療養設施，從4月20日之後，預定從醫療機構轉移輕症者和無症狀者到該處進行隔離療養。

為了預防受到感染擴散後的醫療崩壞，各自治體都非常緊急迅速地預約旅館，以作為隔離療養之用。

（4月20日原刊載於FNN PRIME online，日文原文請看此處）

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