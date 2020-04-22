不敵肺炎苦境 老鋪便當店拉下鐵門的離別之日

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位於東京都銀座歌舞伎座前的便當老店「木挽町辨松」所製作的懷石便當，長久以來受到許多歌舞伎演員及歌舞伎粉絲的喜愛。這款便當為了讓觀眾在歌舞伎幕間休息時食用，採取較濃調味，即使放冷也相當美味。

但這間歷史悠久的老店，終於在20日迎來了最後一天。

152年老店最後一天的營業開始之後，店裡來了許多依依不捨的客人。

顧客：「我忍不住落淚，真的很感謝有這家店的陪伴。我會帶回去供奉在佛前，好好報告之後，再慢慢享用。」

木挽町辨松創業於江戶時代終結後的明治元年，也就是1868年。當時國內還在打戊辰戰爭。

其後經過了一個半世紀，這間店一直陪伴著歌舞伎座。

第五代店主豬飼信夫（67歲）對於結束營業的理由，如此說道：「後繼無人，我們也漸漸都上了年紀，生病之類的風險變高，任何一個人倒下，這間店都做不下去。」

豬飼店長考量到後繼無人的現狀，從2019年夏天便開始摸索將業務轉讓給其它企業的可能性。但因這次新冠病毒騷動導致業務轉讓的行動不了了之，只好正式決定停業。

許多歌舞伎界的大人物也都對此表示惋惜。

松本白鸚（77歲）：「覺得很落寞，辨松便當的美味滋味一直留在我心頭。」

中村獅童（47歲）：「那便當的滋味充滿了許多兒時回憶，我想由衷地對店家說，真的辛苦他們了。」

依依不捨的還有一個人。從3～4歲時便相當喜愛這間店滋味的歌舞伎界的王子，尾上右近（27歲）表示：「對我而言這間店的存在是如此理所當然，像氧氣，像空氣，對於停業的消息，我也感到很可惜、很難過。今後的人生中我也將好好記得，曾有這麼一家店陪伴我這麼長時間。」

在這間店工作了約15年的渡邊永里子（66歲），一直有個忘不了的歌舞伎演員。

渡邊：「已去世的勘三郎，他曾在這裡買過白色的懷石便當。」

名演員中村勘三郎相當喜愛的懷石便當。勘三郎去世之後，長男勘九郎曾獨自造訪這間店。

渡邊：「我跟他說『你父親很喜歡這份便當』，他便說『那給我一份』、『很高興能和父親吃到一樣的便當』。我真的很開心。」

終於到了最終時刻，店面即將結束營業。

豬飼：「營業了152年的辨松，將於今天結束營業。希望大家不要忘記，歌舞伎座前曾經有過這樣一家便當店。謝謝大家！」

在依依不捨的眼光注視之下，歌舞伎座前的知名便當店關上了大門。便當的滋味，將保存在粉絲們的回憶之中。

（FNN PRIME online 4月20日刊載。日文原文請見此處）

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