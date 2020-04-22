【獨家】日本陷入資源嚴重不足 防護衣與護目鏡等皆缺

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到4月21日為止，神奈川縣橫須賀市立市民醫院共收了9名感染患者。

從院內員工在本月拍攝到的影像中，可以看到醫院用紅線將汙染區域圈起來作為警示。

這個最多只能收納15名確診病患的醫院，現在面臨到嚴重的醫療資源不足。

一名院內工作人員穿著看起來像手術衣的透明長袍，背後附著白色的扣子。

仔細一看發現他把市面上的雨衣前後反過來穿了。

醫院的惣田事務部長表示：「正規的防護衣已經不夠用了，只能利用類似雨衣的衣服救急。」

因為這些替代品只是緊急拿來替代正規防護衣，應該保護的腳部都沒有辦法防護到。

另外，像是院內一名女性員工穿的透明圍裙也是用市面上販賣的垃圾袋自己加工後作為防護衣使用。

惣田事務部長說：「若沒有跟患者直接接觸的話，這種防護圍裙還勉強可以應急一下。雖然稱作防護圍裙，但是其實都是用垃圾袋改造的。」

另外，防止眼部受到感染的護目鏡也嚴重短缺。

目前只能依照厚生勞働省的指示將用過的護目鏡謹慎地洗淨消毒再利用。

橫須賀市立市民醫院深陷醫療資源不足的危機，其原因之一是2月時收納了鑽石公主號郵輪上的確診病患，3月開始也接收了其他地方的確診病患。

需要關切的還不只是醫療資源不足的問題。

惣田事務部長表示：「神奈川縣的醫療機構從鑽石公主號郵輪那時候就開始對應新冠肺炎的患者，比起首都圈以外的縣市早了一個多月開始。疫情的長期化以及無法預測何時會結束帶給我們很大的壓力。」

可以看到在各個最前線的醫院裡，醫療人員都處在如臨大敵的狀態。

為了減少感染人數，也為了幫助醫療人員，我們每個人都應該好好地配合防疫才對。

（FNN PRIME online 4月21日刊載。日文原文請見此處）

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