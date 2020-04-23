口罩價格高漲至10倍　政府要求以適當價格販售

Newsfrom Japan

新型冠狀病毒在全世界擴大感染，進口口罩的價格持續高漲，因此日本政府消費者廳決議，要求零售業者以適當價格販售口罩。

由於全球口罩需求急遽增加導致原料價格高漲，根據經濟產業省的調查，中國產一次性口罩以往進貨價格為每片5至7日幣，現在價格高漲，甚至可以高達10倍。

消費者廳預期今後國內零售價格仍會持續上漲，因此預計於22日向業界團體等提出要求，籲請零售業者販售口罩價格應適當，不超出合理範圍。

另一方面，21日開始在網路上銷售自家製口罩的夏普，原先預定22日上午也要進行銷售，卻決定取消。

這是因為21日開始銷售之後，網友搶購導致網站癱瘓，無法下單。截至22日上午11點半仍在進行搶救措施，若順利的話，22日下午便可重新開始銷售。

（FNN PRIME online4月22日掲載。日文原文請見此處）

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