【獨家】醫院如臨大敵 確診病患暴增

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負責收治肺炎患者的東京江戶川區的醫院接受FNN的採訪時表示，最近送到醫院的肺炎患者比原先預期還要多的狀況已浮上檯面。

江戶川Medi Care醫院就是其中一個收治確診病患的醫院，3月時緊急設置了收治確診病患的病房。

但是患者每天都在增加中，現在不得不接收比當初預期的人數還多的病患。

代理院長古市基彥表示：「一個病房本來只能容納20位患者，現在總共收治了22位。但是若不接收病患，他們就無法接受治療。」

江戶川Medi Care醫院在設置肺炎病患的病房時，為了落實與其他病房隔離，必須在醫院走廊上做額外的隔牆工程。

依照東京都規定，隔牆工程必需有東京都的許可證明才能進行，但是收納患者已經刻不容緩，在沒有東京都的許可證明之下醫院先做了隔牆措施。

古市基彥說：「若是沒有隔牆就沒辦法隔離病毒，醫院到目前為止已經診療了40位以上的確診病患，沒有這道隔牆就根本沒辦法進行診療。」

針對為了收治確診病患而進行的院內工程等事宜，東京都表示接受辦理「收治病患後10天內的事後申請」。

（FNN PRIME online4月22日掲載。日文原文請見此處）

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