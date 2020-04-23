日本首相推IT防疫　呼籲民眾「線上返鄉」 安倍晉三：「為終結緊急事態，現在是關鍵時刻」

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22日下午召開的政府新型冠狀病毒對策總部上，日本首相安倍晉三對黃金週預計返鄉的民眾呼籲，多使用視訊功能進行「線上返鄉」，不要實際前往鄉下。

安倍首相：「今年黃金週仍希望大家配合避免外出，比如大家可以不要實際返鄉，而是透過視訊通話來進行『線上返鄉』等等。」

安倍首相強調：「為了早日終結緊急事態，現在是非常關鍵的時期。」

此外安倍首相也表示，民眾需要更努力來完成減少人與人8成接觸的目標，包括前往超市、公園時都應採取對策，呼籲民眾要遵照專家於22日提出的10項建議，來改變自身行動。

對策總部前的IT戰略總部會上，安倍首相表示，為了戰勝新型冠狀病毒感染症，有必要動用IT、大數據等所有科技技術。

安倍首相：「我們必須動用包括IT、大數據在內的所有科技技術，來對抗新型冠狀病毒。我們要抓緊這個機會邁向未來，一氣呵成推動所謂的數位新政（Digital New Deal），要把危機化為轉機。」

為了使政府部門裡的會議，以及政府部門之間的會議原則上都採遠距方式進行，安倍首相指示須盡快完善相關環境。同時，為了實現所有行政手續的數位化，他也要求有關部門須檢討相關措施。

此外，安倍首相也要求全面清查國家制度層面是否有需要修改的地方，以期使民間經濟活動原則上能在線上完結，改掉以往以紙本、印章為前提的業務習慣。

安倍首相指示，須加速建構數位強韌化戰略，以讓所有領域皆能積極活用IT技術，打造強韌社會。

（FNN PRIME online4月22日掲載。日文原文請見此處）

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