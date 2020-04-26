日本為解除緊急宣言 開始準備抗體檢測

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日本各界都在關切何時才能解除緊急事態宣言，抗體檢測是其中的關鍵要素。

外出自肅的解決出口到底在哪裡？針對此疑問的解答，現在在日本「抗體檢測」備受矚目，並且開始著手準備抗體檢測。

位在東京江東區的Yamato科學公司東京技術中心，以醫療人員和企業為對象實施抗體檢測。

記者實際造訪查看，檢測過程為將檢測針戳一下手指採取血液，然後和專用測試藥劑一起放入檢測機組裡等待約10分鐘。

若在標示字母T的地方出現紅線的話就表示持有抗體。

在短短的10分鐘內就可以判斷是否持有抗體。

該公司試藥事業部的代理部長若衫健朗表示：「抗體的檢測在短時間內就能完成，比起PCR的判斷還要快速。」

日本為了調查全國的感染狀況，已在4月中旬開始進行大規模的抗體檢測。

另外，在4月23日有消息指出日本紅十字會接到厚生勞働省的指令，使用民眾的捐血檢測抗體。

此檢查必須先經過捐血人的同意才進行，但是不會告知本人結果，只是單純作為研究使用。

另外，在禁止外出超過一個多月的美國紐約州已經先行實施了大規模的抗體檢測。

紐約州實施隨機採樣3,000名居民做抗體調查，另外也在醫院以外的地方，如超市等其他地方實施簡易的抗體檢測。

庫莫市長表示：「我們想要分析有多少人持有抗體，做為判斷何時放鬆外出限制和重啟經濟活動時機的材料。」

抗體檢測現在在世界各地受到很大的注目。

對此，傳染病專家昭和大學醫學部客座教授二木芳人說：「這個檢測可以幫助調查有多少人感染並痊癒。」但他也指出：「抗體檢測得檢測血液裡的各種蛋白質，有時候抽取的成分有可能不完整。若沒有評估過檢測工具的精細度，就有點難信任檢測結果。」

（FNN PRIME online4月23日掲載。日文原文請見此處）

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