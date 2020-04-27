厚生勞働省利用人氣妖怪「Amabie」來驅除病毒

Newsfrom Japan

在新冠肺炎疫情持續燃燒的同時，江戶時期流傳至今的某個妖怪也備受矚目。

人們似乎對此怪物的印象未曾改變，並用各種型態將他的影像復元。

這個擁有鳥嘴以及身體覆蓋著魚鱗的怪物到底是什麼呢？

答案就在妖怪漫畫迷皆知的水木茂紀念館裡展示著。

他就是妖怪「Amabie」

水木茂紀念館館長庄司行受訪時表示：「在疾病流行的時候，我就會想到水木茂說只要將Amabie畫出來並廣泛流傳給大家看的話，就能平息災難。」

「Amabie」是從江戶時期流傳至今的神話人物，據說擁有驅趕疾病的神力。

最近很多人將Amabie製作成繪畫或工藝品，用來祈禱新冠肺炎的平息。

就連日本厚生勞働省也在社交網站上貼出Amabie呼籲大家一起防疫。

在東京台東區的老店「金太郎糖果本店」推出了Amabie的糖果，很逼真的呈現妖怪的頭髮還有魚鱗的部分。製糖師傅手工製作將各種顏色的原料組合後，製作成直徑2公分的金太郎糖果。

才開賣不到兩週，就快賣到25萬個，已經變成宅配都來不及配送的人氣商品了。

受訪的購買者表示「我不是特別迷信的人，只是想到也許會有這種東西，就在網路上查詢關鍵字『Amabie和東京』，就出現這家店的糖果。」、「我要分送給常常照顧我的人。想必現在大家都很不安，想讓他們吃了以後增加一些元氣。」

另外「金太郎糖果本店」將一些給神社祈福過的「Amabie糖果」捐贈給同樣位在台東區，之前發生群聚感染的永壽綜合醫院。

「金太郎糖果本店」社長渡邊彰男說：「永壽醫院正在跟新冠肺炎奮戰中，贈送這個糖果為他們加油打氣。」

給「Amabie糖果」祈福洗禮的是三島神社。

擔任三島神社神職的河野正枝表示：「聽說很多人因為疫情的影響而過得很痛苦，我在祈福儀式時，在神明面前獻上疫情退散和祈願大家幸福的祝詞。」

現在連神社與古老的妖怪都一起聯手要來共同打敗新冠肺炎了。

看來任何人都在由衷地期盼疫情早日平息。

（FNN PRIME online4月26日掲載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]