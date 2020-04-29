【獨家】感染新冠肺炎的原職棒選手片岡篤史出院後分享與病魔奮鬥的生活

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體重狂減10公斤 與死神擦肩而過

感染新冠肺炎的前職棒阪神虎球員片岡篤史出院了。面對採訪鏡頭很有元氣的樣子，在訪談中描述與病毒纏鬥的過程。

「初期是發燒跟呼吸困難」

片岡：一開始都一直都躺在床上，無法進食。要從床上坐起來就感到呼吸不順。咳嗽也停不下來。最初感到異樣的是發燒跟呼吸困難。其實一開始並沒有非常不舒服，量了體溫才知道發燒了。

記者：有沒有倦怠感呢？

片岡：沒有。只有一點胸悶的感覺。

片岡在4月7日於兵庫縣的醫院診斷出肺炎，之後接受PCR檢查結果為陽性。

住院時上傳影片表示「逐漸好轉中」，「與死神擦身而過的感覺」

4月14日片岡篤史在自己的網路頻道上上傳當時的狀態，當時還在住院，鼻子插著呼吸導管。

記者問他當時的狀態，他答道：當時我自己感覺有好很多，所以想要公開讓大家知道。雖然還插著呼吸導管，但是有逐漸好轉的跡象。

記者：在拍攝影片之前是什麼狀態？發燒到幾度？

片岡：燒到39.8度。一直都處在38度後半跟39度多。無法移動，一動就很痛苦。走去廁所才幾公尺的距離也非常難受。當時真的是瀕死的感覺。有些時候會在腦中浮現會不會就這樣沒辦法回家了的想法。

服用Avigan後漸趨改善

痛苦的感覺讓片岡一度感到瀕臨死亡。服用Avigan藥劑讓他有所改善。

片岡：住院後就開始服用Avigan了。一開始也不知道會不會有效，醫生說大概服用3天會有效，結果確實3天後體溫就下降了。

片岡在服用抗流感藥Avigan後，大約3天後開始退燒。

在住院第18天的4月24日，片岡接受兩次PCR檢查都呈現陰性，終於可以出院了。不過還沒有辦法馬上就恢復到跟以前一樣的日常生活。

體重驟減10公斤，體力大幅下降

記者：您看起來瘦了好多。

片岡：現在比以前瘦了8公斤。出院後並沒有馬上就有食慾，加上住院兩週都沒有走路，體力大幅下降。



據說片岡在出院時約瘦了10公斤，目前在自家療養並沒有外出。

另外記者也詢問了片岡針對正在延燒的新冠肺炎有什麼看法。

片岡回答：真的萬萬沒有想到自己會被感染，現在回想起來還是完全無法得知在哪裡感染了，一想到就覺得很恐怖。



圖片來自4月14日片岡篤史上傳自自身頻道的住院影片

（FNN PRIME online4月27日掲載。日文原文請見此處）

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