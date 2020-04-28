日本在野黨追究政府防疫對策之缺失，首相表示「必須有長期抗戰之覺悟」

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日本國會開始審議修正預算案，追加預算用於發放給全體國民的10萬日圓給付金。

在野黨展現強烈抨擊姿態，批評政府針對新型冠狀病毒的防疫措施緩不濟急。

無黨籍的馬淵眾議員表示：「雖然您口中直說會考慮『所有可能的方式』，若缺乏針對如何快速發放給付金的討論，將會是重大缺失。」

日本首相安倍則回應：「在考慮到長期抗戰的情況下，為了與國民一同度過難關，以全國人民為對象，每人一律發放10萬日圓。我本身將負起責任，必定好好接受您所批判的『必須更加迅速』這件事。」

安倍針對10萬日圓的給付時間表示：「行政較為迅速的地方公共團體，目前正在進行準備工作，希望目標能訂在5月之內，儘早發放給付。」

另一方面，關於全國的感染狀況，安倍認為「目前疫情尚未大規模爆發」，並強調：「一般認為疫情將從都市向各地方感染擴散，必須要有長期抗戰的覺悟。」

此外朝野兩黨也相繼提出質詢，詢問緊急狀態宣言的期限5月6日是否延長。

首相安倍僅回應：「希望接受專家的建議之後再做決定。」

（FNN PRIME online 4月27日刊載。日文原文請見此處）

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