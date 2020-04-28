專家針對東京新增39名確診病例發表意見，日本全國總共22人死亡

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4月27日，東京都新增39名新型冠狀病毒的確診病例。

這是3月30日以來，新增確診病例首次未超過50名，

東京都內4月27日的新增確診病例為39名，4月26日為72名，新增感染者連續2天都未超過百人。

從3月30日以來，單日新增確診病例首度未超過50名。

專家表示：「雖然有減緩趨勢，減緩速度卻不如預期。」

此外，東京都內出院者累計已超過千名。

東京都知事小池百合子表示：「這是因為每週一送來的檢測件數最少，目前絕不能鬆懈大意。」

此外，北海道新增了35名的確診病例。

札幌市的空手道教室和醫院等地發生群聚感染，單日確診人數是26名，與目前最高紀錄相同。

新增30名確診病例的大阪府，境內感染者已超過1500名。

此外，京都府新增15名，埼玉縣新增8名等，日本全國總計新增172名的確診病例，日本國內感染者已高達13579名，4月27日，日本宣布全國總計死亡人數為22名。

另一方面，至今出現473名確診病例的愛知縣內，時隔43日，再次出現零確診的狀況。

（FNN PRIME online 4月27日刊載。日文原文請見此處）

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