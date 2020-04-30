日本改9月開學比較妥當？ 官民意見分歧

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因為新冠肺炎疫情而長期停課中的日本，出現了是否要將新學期從春天改為秋天「9月入學制」的意見。

4月29日東京都知事小池百合子出席全國知事緊急視訊會議時也提出了此議題。

小池知事表示：「日本的4月入學制並不是不能改變的。如果考慮過多，將此議題延遲到明年，也許會少了那份改變的衝勁。」

不過，愛媛縣的中村時廣知事持反對意見：「我不反對針對此議題進行討論，但是如此急迫地導入9月入學制的話我是反對的。」

在支持與反對的聲浪中，全國知事會還是向政府提出了9月入學制的檢討方針。

隨後安倍在同一天的國會裡發表：「我們知道對次議題要很謹慎的處理，但是也會積極得討論各種方案。」

他表示不排除將9月入學制列入考慮。

美國或歐洲多數的國家都採用9月入學制，也可以說是現今的「世界標準學制」。

在美國，多數的學校是從9月開始新的學期，9月到12月是第一學期。

第二學期從1月開始，其中夾著寒假，一路上課上到5月底的畢業季。

6月開始到9月之間的3個月是為期很長的暑假。

街頭受訪的民眾有支持也有反對。

國中1年級的同學說：「要到9月才能見到朋友，令人感到不安。」

國中3年級的同學說：「如果考慮高中畢業後要去國外留學，的確是比較方便接軌。」

9月入學制的話題也延伸到網路教學平台「停課補習班」。

「停課補習班」是一個由大學生指導在家自學的小學和國高中學生的網路平台。

一位利用此平台的高中生表示：「這樣一來4月到9月的學費要怎麼算呢？有點擔心。」

開設「停課補習班」的大學生們中也是意見分歧。

就讀早稻田大學4年級的上羽友香(21歲)表示：「個人覺得在這個國際化的時期，能夠趁機與世界同步接軌也不錯。」

就讀東京女子大學2年級的塚田莉都(19歲)表示：「突然說要改成9月入學，感覺會有很多事情來不及銜接上。」

另外因為制度更改，很多企業原本採用春季新進社員也要更改對策，還有很多公家機關的預算原本都是從4月開始，因為9月入學制的導入會產生很多龐大的費用等問題。

針對9月入學制的導入很早就表示支持的是高中生們。

他們在網路上屬名支持新制度，已經超過1萬5000人響應此活動。

號召此屬名活動的高中3年級生中尾微微(18歲)說：「到9月還有半年的時間，雖然會面臨很多需要解決的問題，但是若真的改制的話，還有半年的時間可以努力做準備。還是可以看見希望的。」

教育評論家尾木直樹針對9月入學制表示：「可以用國際化的角度以及較為寬闊的視野將每一個不便之處修改為益處。如果我們一直不改變想法，一直在制式的議題上打轉，再怎麼討論都是徒勞。」

（FNN PRIME online 4月29日刊載。日文原文請見此處）

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