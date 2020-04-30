東京、北海道確診下降　日本再新增22死亡

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日本國內新型冠狀病毒確診人數於29日新增224人，其中東京都為47人，與27日相同，都少於50人。

東京都於29日新增47人確診，與27日相同，都少於50人。47名確診患者中有27名為傳染途徑不明或正在調查中。東京都累計確診人數為4,106人。另，29日也增加了9名死亡案例。

另一方面，正面臨第二波感染的北海道新增38人確診，其中20人為札幌市老人照護設施「茨戶Acacia Heights」的員工及入住人員。該設施為北海道內群聚感染人數最多的照護設施，共有35人受到感染。此外，位於札幌市的北海道癌症中心也有20多歲男性醫師與50多歲女性患者確診感染，累計院內感染67人。

其它地區，29日確診人數大阪府新增44人，神奈川縣新增26人，埼玉縣新增15人，全國共新增224人。死亡人數部分，大阪府與神奈川縣各3人死亡，石川縣與福岡縣各2人死亡，全國共22人死亡。

（FNN PRIME online 4月29日刊載。日文原文請見此處）

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