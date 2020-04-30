緊急事態宣言延長？　各地陸續要求比照辦理

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日本目前的緊急事態宣言即將在5月6日到期，政府已開始研擬延長宣言時效。政府內部要求「全國一律延長」的聲浪也逐漸強烈。

安倍首相表示：「緊急事態是否真的到5月6日就能終結？我們覺得情況依舊險峻。」

安倍首相在29日參議院預算委員會上針對是否延長緊急事態宣言，表示會徵詢專家意見，在5月5日前做出最後決議。

針對緊急事態宣言，中央政府已經開始研擬延長宣言時效。

全國知事會要求中央政府對所有都道府縣進行一律延長的措施，政府內部要求全國一律延長的聲浪也愈發強烈。

至於延長期間，目前有數個方案正在進行討論：「從5月7日起延長一個月」的方案、「延長至5月底」的方案，以及「延長2週」的方案。

安倍首相將會在5月1日召開的專家會議上聽取專家意見後，對延長的地區與期間做出判斷。

（FNN PRIME online 4月30日刊載。日文原文請見此處）

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