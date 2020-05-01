日本疫情持續 東京都46人 札幌市確診再創新高

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新型冠狀病毒確診人數，東京都連續2天低於50人，但北海道「第二波」擴大感染情形日益嚴重。

東京都新增46人確診新冠病毒，其中15人傳染途徑不明。東京都確診人數連續2天低於50人。

另一方面，「第二波」擴大感染日趨嚴重的北海道有41人確診，其中有27人位於札幌市，刷新該市單日確診人數紀錄。

北海道知事鈴木直道：「希望民眾能實踐封城等級的自肅行動，設法克服當前危機處境。」

群聚感染也持續擴大，位於札幌市的老人照護設施「茨戶Acacia Heights」包括護理師在內，新增5人確診，該設施感染人數來到40人。「北海道癌症中心」也新增4人確診，累計群聚感染人數71人，為北海道內最多。

其它地區，大阪府新增28人確診，神奈川縣新增26人。

（FNN PRIME online 4月30日刊載。日文原文請見此處）

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