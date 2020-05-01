日本延長緊急事態　若鬆懈「難以回歸日常」

Newsfrom Japan

「我們必須某種程度上抱持打持久戰的心理準備。」日本首相安倍晉三日前表示，將延長緊急事態宣言。

30日這天，愛知縣名古屋市最高氣溫為26度，日本全國共有126個地點觀測到25度以上的最高氣溫。

街上行人：「感覺穿短袖就可以了。」、「戴口罩不透氣，又悶熱。」

天氣正適合外出玩樂，但大家似乎仍得繼續在家忍耐一段時間。

安倍首相：「我必須老實地講，我們難以在5月7日就回歸到以往的日常生活，某種程度上必須抱持打持久戰的心理準備。」

30日晚間，安倍首相針對將於5月6日到期的緊急事態宣言表示，將會對其進行延長。

安倍首相：「若現在鬆懈了，之前的努力就都白費了。為了保護自己、保護所愛的人，請大家不要外出。」

首相表示，宣言要延長多久，會等5月1日在專家會議上聽取專家意見後做出判斷，但政府內部目前檢討中的主要方案為「以所有都道府縣為對象，延長1個月左右」。

針對宣言延長，經營店鋪的民眾表示──

酒店經營者：「（如果宣言最多延長1個月）就喝西北風了。不過也沒辦法，這也不是誰的錯。」

玻璃工藝品店經營者：「（不知道會延長到什麼時候）這是最擔心的，看不見未來，就不知道該怎麼辦。」

許多人對經濟層面都感到憂心忡忡。

大阪府知事吉村洋文：「為了不讓經濟陷入困乏，政府應該進行大量紓困補貼，再來談延長。如果不補貼，光喊『為了守護生命，要延長緊急事態宣言』，那因經濟惡化而失去的人命要怎麼守護？政府似乎沒想到這點。」

全國知事會於30日晚間與經濟再生大臣西村康稔進行了視訊會議。

經濟再生大臣西村康稔：「明天5月1日上午10點將會召開專家會議。政府之前要求民眾將人與人的接觸減少8成，我想專家也會對接觸率的數據進行分析。」

德島縣知事飯泉嘉門：「為了讓國民抱持希望，政府應該要妥善建構退出戰略（exit strategy），並儘速發表。」

會議上，經濟再生大臣西村康稔也表示，需要特殊對策的「特定警戒都道府縣」有可能會出現更迭。

政府將在5月4日召開諮詢委員會，決定延長時限。

（FNN PRIME online 5月1日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]