疫情擴大中？ 從抗體檢測看出比例偏高

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抗體檢測可以調查出過去是否感染新冠肺炎。

東京都內的Navitas診所進行抗體檢測的結果，有5.9%的受檢者呈現陽性。

另外，位在千駄之谷的「千駄之谷國際診所」也有實施是否感染過新冠肺炎的抗體檢測。

所謂的抗體，是由體內創造出來對抗侵入身體的病毒的物質。

「持有抗體」的時候，抗體檢測結果會呈現陽性，表示過去曾經感染過新冠肺炎。

「千駄之谷國際診所」針對兩個禮拜以前曾發燒的人實施抗體檢測，現在還有200多人在排隊等候接受檢查。

千駄之谷國際診所的篠塚規院長表示：「檢體當中有些是家人確診但卻被保健單位拒絕PCR篩檢的人，到目前為止總共檢查了111位，其中有9位呈陽性反應。」

111人之中有9人呈現陽性反應，代表約8%的人有感染過新冠肺炎。

從而得知無症狀的感染人數是很多的。

Navitas診所的久住英二醫師受訪時表示：「抗體檢測是一種可以看出疫情擴散程度的檢查。」

對傳染病很熟悉的久住英二醫師，在自己身兼理事長的診所裡自行實施抗體檢測。

檢測對象為網路報名的202人，其中有147名為一般民眾，55名為醫療相關人員。

檢測的結果中，有12名呈陽性反應，佔檢測全體的5.9%。

對此結果，久住醫師表示：「按照這樣的推算，東京人口1,300萬人的6%，也就是78萬人有可能都已經得過新冠肺炎了。」

不過此抗體檢測的陽性反應率和真確性受到各界議論中。

厚生勞働省相關人員表示：「Navitas診所的檢查對象包含了曾經發燒的人或是確診患者的親密接觸者，很難解釋為這是針對一般民眾的檢測數字。」

而在PCR檢測量部分，日本的確比海外各國少了非常多。

Navitas診所的久住英二醫師說：「抗體檢測的結果顯示，實際感染的人數比PCR檢測出來的人數還要多很多。感染新冠肺炎但沒有症狀的人因為別種治療目的而住院時，病毒會被夾帶進入醫院，造成危險。為了讓感染的人確實接受治療，應該大量增加PCR的檢測。」

久住醫師在訪談中強調，為了防止無症狀患者的增加，當務之急是擴大PCR檢測。

另一方面，日本紅十字會在經過捐血者的同意後，採取一部分的血液實施抗體檢測。

此抗體檢測正在東京都內和日本東北地區實施中。

日本政府將會在5月公開檢測結果。

（FNN PRIME online 5月1日刊載。日文原文請見此處）

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