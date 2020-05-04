是否應該修憲？安倍晉三持續強調必要性

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在日本憲法記念日的影片裡，首相安倍表示，為了因應像是新型冠狀病毒這樣的緊急狀態，必須修改憲法，對此，立憲民主黨的黨魁枝野幸男強調沒有必要修改憲法的立場。

首相安倍在影片裡提到：「目前正經歷一場未曾有的危機，在緊急狀態之下，國家和國民須扮演哪種角色以度過難關？而憲法又該如何定位此事？這是極為重大緊要的課題。」

首相安倍對於藉由修改憲法以創設緊急狀態項目強調：「應該在國會的憲法審查會議上進行充分的討論」。

立憲民主黨黨魁枝野幸男則在影片裡提到：「某些人指出：『為因應感染擴散，必須強力限制私領域活動，因此憲法必須有緊急狀態的相關規定』。但我想明確說明，這個理解很明顯的是誤解事實。」

立憲民主黨黨魁枝野在影片裡指出，在現行憲法裡，國民權利亦受到「公共福址」的約束，強調「在憲法制約之下，完全沒有該做卻無法做到的事」。

（FNN PRIME online 5月4日刊載。日文原文請見此處）

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