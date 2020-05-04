安倍拍板！ 日本全國緊急狀態延長至5月底

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日本首相安倍對於即將在5月6日到期的緊急狀態，目前朝向延長至5月31日的方向思考。

5月4日，首相安倍在聽取諮詢委員會的意見後，將做出最終決定。

5月3日，首相安倍與厚生勞動大臣加藤、經濟再生大臣西村在首相官邸會談後，朝向延長至5月31日方向進行思考。

延長的對象為日本全國47個都道縣府。

對於東京、大阪等目前13個「特定警戒都道縣府」，縣等區域的新增暫時擱置。

首相安倍在5月4日上午召開的諮詢委員會聽取意見後，在傍晚召開的政府對策本部，將正式做出延長期限的決定。

此外，為因應緊急狀態的延長，將改訂「基本對應方針」，在新方針之中，被指定為特定警戒區域的都道縣府「必須採取與目前相同的措施」，另一方面，其他的縣必須「考慮到如何同時維持社會經濟活動，漸次採取因應措施」。

而為了預防感染擴散，專家會議將宣布「新生活樣式」。

首相安倍將在下午6點起召開記者會，向日本國民詳細說明此對應措施。

（FNN PRIME online 5月4日刊載。日文原文請見此處）

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