日本全國單日新增超過170名新型冠狀病毒確診病例，東京新增87名

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5月4日，新增超過170名的新型冠狀病毒確診病例。

根據東京都表示，87名的新增確診病例裡，密切接觸者高達65名，而其中24名是東京新宿醫療中心（東京新宿メディカルセンター）的病患和職員。

該醫院已有6名職員確診感染病毒，因此判定為院內群聚感染。

另一方面，5月4日有5名感染者死亡，因此東京都內的死亡人數累計為150名。

北海道的「第2波」疫情越演越烈，單日新增31名確診病例，而札幌市單日新增29名，成為目前的最高紀錄。

其中10名為已經發生群聚感染的老人養護設施「茨戸合歡山莊」（茨戸アカシアハイツ）裡的住戶和職員，該設施的確診病例高達61名。

此外，大阪新增13名， 神奈川新增10名等，日本國內在5月4日總計新增超過170名的確診病例。

（FNN PRIME online 5月4日刊載。日文原文請見此處）

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