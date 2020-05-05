日本緊急狀態宣言延長至5月31日，亦有可能提前解除

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5月4日，日本首相安倍晉三根據《新型冠狀病毒特別措施法》，宣布緊急狀態延長至5月31日。

首相安倍在記者會上表示「這個月是遏止疫情擴散的重要時期」，呼籲繼續合作預防疫情擴散。

他更表示：「對於1個月內無法結束緊急狀態，我想向日本全體國民表致歉。再加上不得不做出延長1個月的決定，這實在讓人心痛不已。」

首相安倍將原訂於5月6日結束的緊急狀態延長至5月31日，適用範圍擴及日本全國的都道府縣。

首相安倍在記者會上表示：「以5月14日為期，將會請專家分析各地區確診病例的變化趨勢，以及醫療救助體系的緊急狀況，若有可能，毋需等待緊急狀態期滿，即可解除緊急狀態。」

他亦表示：「5月是為了遏止疫情的1個月，也是邁向下個階段的準備時期。我們必須早日創造出新型冠狀病毒時代的新常態。」

安倍首相參考專家會議所提出的「新生活方式」，呼籲商店和餐廳的營運、文化機構、小型活動等等，都要採取充分的預防感染措施。

接著更表示，將在未來兩週內，制定各業種的預防感染措施相關指南。

此外，首相安倍還宣布：「將根據執政黨的審議結果，迅速採取更多因應措施」，以減輕餐館等企業的房租負擔，並擴大給付失業保險和就業補助津貼，以及提供兼職打工的學生經濟更多支援。

另一方面，首相安倍對於有望成為有效治療藥物的法匹拉韋（Avigan）提到：「一旦確認療效後，希望能在5月份批准該藥。」。