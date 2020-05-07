經濟再生大臣會見諾貝爾獎得主　期待「抗寄生蟲藥」成為新冠療藥

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日本經濟再生大臣西村康稔日前前往北里大學研究所視察，該研究所現正進行一項新型冠狀病毒對策專案。

經濟再生大臣西村康稔拜訪位於東京都港區的北里大學大村智紀念研究所，並與2015年獲諾貝爾生理學或醫學獎的大村智特別榮譽教授等人進行了意見交換。

北里研究所目前正進行一項專案，試圖在國內外已受認可的藥物之中，找出新型冠狀病毒的治療藥物。

另外，目前世界各國已有多項研究顯示，大村智所開發的抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」對新型冠狀病毒有一定療效。

經濟再生大臣西村康稔：「安倍首相也說『聽說伊維菌素有效』。」

大村智特別榮譽教授：「有論文顯示在完全不投與伊維菌素的情況下死亡率為8.5%，投與伊維菌素後死亡率降至1.4%。」

（FNN PRIME online 5月6日刊載。日文原文請見此處）

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