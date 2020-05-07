東京風險企業展現毅力　製作醫療物資免費支援

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一間位於東京下町地區的風險企業小型工廠，面對醫療危機緊急挺身而出，對與新冠疫情奮戰中的醫療現場提供物資援助。

這間企業叫Japan Medical Company，位於東京都墨田區住宅區一角，工廠正努力製造著醫療現場用來防止飛沫傳染的防護面罩。

Japan Medical Company執行長大野秀晃表示：「為了能盡快送到現場醫療人員手上，讓他們能夠使用，最好的辦法就是免費提供。」、「剛好敝公司平常就用3D列印機製造醫療機器，有技術知識的累積。且因為我們的列印機是產業用的，因此能大量製造，速度感是我們的強項。」

這間風險企業平時製造的，是醫療用矯正儀器和骨骼模型等器材。他們發揮3D列印機的技術知識，在緊急事態宣言發布後便迅速著手嘗試製造。防護面罩的面罩部分，用的是文具製造商所做的透明文件夾。他們以2天時間完成試製品後，便立刻請現場醫師試用，確認性能方面沒有問題。

東京慈惠會醫科大學大木隆生教授：「針對我們的反饋，他們都會迅速作出回應，我們非常感謝他們的支援。」

該風險企業為了盡早將面罩送到醫療現場，毅然決然決定不進行銷售，而是採取免費提供的模式。當初預計發放500個，但在消息公布後一週之內，便接到來自全國各地醫療機關的需求，約需6,000個。

執行長大野秀晃：「只要我們公司還能生存，我們便打算持續進行製造與提供。」

另一方面，現場醫師也有這樣的意見：「小型風險企業憑著自身毅力免費對我們進行物資提供，我們很感謝，但或許可以嘗試募捐，或者更好的方法是由中央或地方政府出錢買下這些製品。如何讓他們的好心能夠持續進行下去，會是今後的課題。」

該風險企業每日產量約為100個面罩，目前工廠每天都全力運作，暫時仍會免費進行提供。

（FNN PRIME online 5月7日刊載。日文原文請見此處）

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