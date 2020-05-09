連假過後，緊急事態宣言依舊持續　該不該歇業？業者因應方式各不同

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黃金週連假結束後，7日各地呈現不同景象，有的店家重新開始營業，有的仍不得不繼續歇業。

「自肅」黃金週結束後第一個夜晚，位於宮城縣仙台市的繁華街「國分町」的居酒屋「集合郎」貼出了「可在店內飲食」、「非3密營業中」的告示。縣政府解除了歇業要求，該店在歇業6天之後，終於重新開始營業，名產「牛舌頭」底下的黑炭又點起了火。

居酒屋「集合郎」店長山本聖彥：「終於站到起跑線上了。我們會小心不要形成3密空間，不要發生群聚感染。我們也不期望能一開始就恢復以前的銷售額。」

場景轉到高知市。許多緊閉的鐵門上貼著臨時歇業的告示，但也有酒吧選擇採取預防傳染的措施，從7日重新開始營業。

吧檯邊罩著塑膠簾幕，以防止飛沫傳染。為了讓客人不要坐在彼此隔壁，每隔一個座位便綁著一顆祈求疫病退散的妖怪氣球。給客人端上啤酒的店員，臉上也戴著防護面罩。

該以防疫優先，還是社會經濟活動優先？日本列島進入了新的階段。

在13個「特定警戒都道府縣」內，延長期間各有不同，但原則上一如往常持續進行歇業要求。東京都內的商店街，許多店家7日依舊鐵門緊閉，或是繼續縮短營業時間。

另一方面，不屬於「特定警戒都道府縣」的34縣中，確診人數較少的宮城、新潟、岡山等20個縣，7日之後除部分業者外，已開始緩和或解除歇業要求。

7日重新開始營業的香川縣高松市「久枝」烏龍麵店，到了中午午餐時間，店內人聲鼎沸。「久枝」遵照香川縣政府的歇業要求，從5月2日至6日，臨時歇業了5天。該店採取預防傳染對策後，重新開始營業，中午時段客人排到了店外。

客人：「已經1個禮拜沒吃到了，很想念這家店的烏龍麵。」

「久枝」店長久枝了：「在香川縣工作的客人也是每天都要吃飯，所以應該會來光顧，但週末假日來自外縣的客人，大概要再過一段時間才會回流。」

業者一邊摸索，一邊重新開始營業。

此時，經濟再生大臣西村康稔表示：「連續1週零確診的有17個縣。」

包括青森、岩手、宮城等縣在內，共有17縣在6日階段已連續一個禮拜未增加確診病例，西村康稔表示，將會在14日召開的專家會議上聽取專家意見，討論是否可以解除緊急事態宣言。

（FNN PRIME online 5月8日刊載。日文原文請見此處）

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