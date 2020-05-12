日本時隔49日 肺炎確診低於50名 東京15名 大阪1名

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5月11日，日本各地的新型冠狀病毒新增確診病例總計43名，單日新增的確診病例，時隔49日終於降至50名以下。

東京都新增15名的確診病例，其中僅有4名病例的感染途徑不明。

時隔42日，東京都內單日的新增確診病例，終於再次降至20名以下。

另一方面，東京都表示發現保健所3、4月漏報111件新增確診病例，此外，其中的35名為重複計算的病例。

因此，東京都內增加了76名的確診病例。

此外，大阪府新增1名確診病例，為40多歲的女性，單日新增的確診病例數目，降至3月10日之後的最低水準。

大阪府針對334人進行PCR檢測，陽性率為0.3%，大阪府獨自設定可以解除自肅狀態的基本條件「大阪模式」，已經連續4天達成其中的3項指標。

5月11日，10個都道縣府總計新增43名確診病例，從3月23日以來，單日新增確診病例，時隔49日終於降至50名以下。

（FNN PRIME online 5月11日刊載。日文原文請見此處）

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