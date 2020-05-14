肺炎確診減緩！ 日本擬解除39都府縣緊急事態

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日本政府將針對新型冠狀病毒所發布的緊急事態宣言做出調整，預計包含特定都道府縣在內的39個府縣都將一起解除緊急事態。

另一方面，東京都與大阪府、北海道等將持續指定緊急事態方針。

政府將於14日的專家會議後，下午在對策本部正式決定一部分的緊急事態宣言解除。

目前除了特定警戒以外的34個縣列為一起解除的調整對象外，其他13個特定警戒都道府縣中，包含茨城、愛知、岐阜、京都、福岡等都將列為同時解除的對象。

其他的特定警戒都道府縣中，東京都與大阪府、北海道被判斷為「解除條件尚未達成」，15日後也將持續警戒狀態。

日本首相安倍晉三在14日舉行有關宣言解除的記者會，對於解除的理由及解除宣言後再次指定的相關基準等進行進一步說明。

此外，解除緊急事態的基準上，政府在專家會議中也表示「一週內的新確診案例在10萬人中有0.5人以下」為原則，對方針有較明確表態。

根據這樣的來算，目前確診者最多的東京都來計算，確診者將在1週內70人以內、1日10人以下。

再者，作為新確診案例減少的指標，最近7天內確診者數量，與再前面7日間的確診者數字等，都會當成比較的內容來當作解除參考。

（FNN PRIME online 5月13日刊載。日文原文請見此處）

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