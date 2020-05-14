新冠病毒：日本全國新增52人確診，東京10人

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13日，日本全國新冠病毒新增52人確診，另有18人死亡。東京都新增確診人數為10人，單日確診人數創下緊急事態宣言發布的4月7日之後的最低紀錄。

東京都知事小池百合子表示：「我們利用大型連假這個難得的機會宣導『在家週』取得了成效，但我也想強調，這個數字並不意味著防疫的完結，我們才剛起步而已。」

東京都13日新增10人確診，其中6人為已確診者的密切接觸者，4人傳染途徑不明。進入5月之後確診人數有減少趨勢，已連續11天確診人數為2位數，目前累計確診人數為4,997人。現在有1,320名患者住院，其中有52人為重症。此外，13日也出現7名患者死亡，累計死亡人數達203人。

大阪府新增確診人數為12人，視14日的數字，可能會於16日0時解除部分歇業要求。

另一方面，北海道新增4人感染，另有2人死亡。由於北海道感染者有9成以上集中在札幌圈，北海道知事鈴木直道表示，除石狩地區（含札幌市）之外，可能會部分解除歇業要求。

（FNN PRIME online 5月13日刊載。日文原文請見此處）

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