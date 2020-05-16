專家會議建言的緊急事態「再次指定」指標

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日本39縣解除緊急事態宣言時，專家會議進行了什麼樣的建言呢？

專家會議建議，根據各地疫情狀況，將各都道府縣分為「特定警戒」、「注意擴大感染」、「感染觀察」3個等級，分別採取不同措施。

上圖圖表中，橫軸代表「時間」，縱軸代表「新增確診人數」。4月7日出現爆發性擴大感染的徵兆之後，政府認為確診人數可能會衝破醫療體制負荷上限，因此發布了緊急事態宣言。

其後，避免外出以及歇業要求出現了成效，確診人數轉為減少。

本次解除了緊急事態宣言的39縣，其確診人數都低於最下方的橫線。這條線代表著最近1週每10萬人的新增確診人數小於0.5人，滿足這個條件後政府再進行綜合判斷，因而決定解除。

但政府也認為確診人數無法歸零，僅能抑制疫情、減少患者，等到最後療法確立、疫苗開發之後，才能真正讓疫情終結。

另外，圖中的斜線代表能有效實施群聚感染對策的確診人數水準，專家會議表示，若確診人數超過了這個水準，便有可能再次指定為緊急事態區域。

判斷這個水準的指標有下列各項：一、最近1週每10萬人的新增確診人數；二、累計確診人數倍增所花費的時間；三、傳染途徑不明患者的比例；四、重症患者的增減數；五、入院患者的增減數。專家會議會根據這些指標進行綜合判斷。

（FNN PRIME online 5月15日刊載。日文原文請見此處）

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