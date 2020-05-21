關西3府縣可望解除緊急宣言　首都圈和北海道維持

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日本政府日前鞏固方針，決定於21日解除關西地區京都府、大阪府、兵庫縣3地區的緊急事態宣言，但北海道以及包括東京都在內的首都圈則將維持宣言。政府將於21日請示諮詢委員會。

目前日本仍有8個都道府縣處於緊急事態宣言之下，宣言期限為31日，

8個都道府縣中，由於京都府、大阪府、兵庫縣新增確診人數已大幅減少，政府決定於21日一併解除宣言。另一方面，北海道與東京都、神奈川縣的確診人數則尚未滿足解除條件。千葉縣和埼玉縣雖已滿足解除條件，但因鄰接東京都，政府規劃將與東京都同時解除。

政府持續追蹤各地確診人數變化及醫療體制狀況，並於20日晚間做出決定，包括東京都在內的首都圈4都縣及北海道將維持宣言。

以上方針將於21日請示諮詢委員會後，由政府對策總部正式做出決議。

（FNN PRIME online 5月20日刊載。日文原文請見此處）

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