日本21日全國確診41人 東京11人 神奈川13人

Newsfrom Japan

日本政府在21日宣布全國有41人確診新型冠狀病毒。東京都則有新的11人確診，其中有9人的感染途徑無法確認，此外，東京都內目前的確診者中，又增加了新的9人死亡。

另一方面，神奈川縣再有新的13人確診，連續3天數字超過東京的確診者。北海道則增加新的5人，連續6天控制在個位數字。

新的確診者中，有一位是在札幌市內老人社福公寓「Barato Akanshia Heights」內爆發的群聚感染中的80多歲女性。

此外，愛媛縣爆發群聚感染的松山市牧醫院，有一位原先確認陰性的60多歲入院患者因為再度發燒受檢，第二次則是驗出陽性。

醫院尚有不少名被確診陰性的患者因為出現發燒症狀，預計將再受到檢查。

21日全國增加41位新確診外，也新增加15位死者。

（FNN PRIME online5月21日刊載。日文原文請見此處）

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