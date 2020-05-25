日本24日病毒確診 東京新增14人 北海道增加15人

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東京都5月24日的新型冠狀病毒，時隔3日再來到兩位數。東京都內新確診來到14人、跟22日的3人、23日的2人相比都有增加。24日增加的14人中、有9人的感染途徑無法確認。

依照緊急事態解除宣言解除標準的「最近一週內每10萬人中有0.5人以下感染」來看，加上24日的數字目前數字仍是「0.36人」，依舊比標準還要低。

此外，東京都內新增加9人死亡，都內的死者來到280人。

另一方面，北海道則是出現15人確診，還有新增2名死亡。其中有6人是勤醫協中央醫院的護士與患者。北海道離解除緊急事態解除宣言，數字依舊是「0.76人」比標準高。

另外24日的日本全國感染者為41人，千葉縣與埼玉縣並沒有出現確診者。

（FNN PRIME online 5月25日刊載。日文原文請見此處）

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