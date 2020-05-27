緊急事態全面解除　企業：摸索新的工作型態　夜晚繁華街亦出現變化

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日本緊急事態宣言全面解除後，一面提防疫情一面重啟經濟活動的新工作型態開始了。

緊急事態宣言全面解除後過了一夜，26日早晨，東京都內的車站可以看到許多民眾戴著口罩前往上班。

通勤民眾：「基本上是從今天開始（上班），會漸漸恢復正常。情感上還是會有一些不安。」、「通勤是從昨天（開始）。上禮拜是間隔1天到公司上班，今天電車和上禮拜相比有些擁擠。」

另一方面，位於東京都大田區的理光（Ricoh）總公司辦公室裡卻沒什麼人。精密機器製造商理光在緊急事態宣言解除後，仍將到公司上班的人數比例上限設為5成，商談等仍積極使用線上會議。

理光社長山下良則：「只要大家工作時都能互相提問同時自問：這個工作有必要大家聚在一起做嗎？這樣的話，公司就能產生不小的變化。」

另外，東芝也是原則上繼續讓員工在家工作。日立製作所也會將目前的措施延續至7月底，同時會努力在2021年4月前將在家工作人數比例提高至5成。

緊急事態宣言解除之後，26日0時，東京都政府也放寬了營業限制。

26日晚間的新橋，由於飲食店已經可以營業至晚上10點，路上看起來亮了一些，但車站前的人潮似乎並未增加多少。

經過漫長的緊急事態後，終於能在店裡喝酒的民眾反應如何呢？

居酒屋顧客：「（好喝嗎？）好喝啊。上班族就只有這個樂趣了。」

居酒屋「長崎街道」店長松井康子：「我會在客人之間設置屏障，並讓客人彼此之間坐遠一些。一開始都沒客人來，我想乾脆關門好了，後來漸漸有常客會進來捧場，真的很感謝他們。」

另一方面，也有店家仍不知何時能開始營業。

俱樂部Nanae老闆娘唐澤菜菜江：「本來一個月銷售額大約1億日圓的，現在變成了0，但是固定支出成本還是得付，真的很辛苦。」

這間位於銀座的俱樂部從4月2日便開始歇業，目前正在進行準備，希望能於6月內重新開始營業。

老闆娘也想好了防疫對策，重新開始營業後，會讓客人彼此之間間隔一個桌子，也會要求量體溫、填寫身體狀況問卷，唱卡拉OK時也必須戴著口罩。

俱樂部Nanae老闆娘唐澤菜菜江：「其它地區許多店都已經像從前一樣重新營業了，希望銀座也能在遵守守則的情況下，一邊提防感染，一邊重新開始營業。」

（FNN PRIME online 5月27日刊載。日文原文請見此處）

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