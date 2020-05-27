健身房、卡拉OK可放寬營業限制　活動也階段性恢復

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針對新型疫情放寬營業限制的方針，東京都政府日前決定將健身房列入第2階段放寬對象，卡拉OK則列入第3階段放寬對象。

東京都政府此前提出緊急事態宣言解除後，逐步放寬營業限制的「路徑圖」，分3階段進行放寬。本來健身房和卡拉OK因有發生群聚感染的案例或風險，而未被列入放寬限制的對象之內；但東京都政府於日前修改路徑圖，將健身房列入第2階段放寬對象，卡拉OK則列入第3階段。

目前東京處於第1階段，而到了第2階段，除了生活必需品以外的商業設施、劇場、電影院等許多設施皆可開始營業，健身房也在其中。

東京都政府最早可望於30日前進到第2階段，但針對健身房仍需進行協調，有可能會延後放寬。

在那之後，東京都政府將持續追蹤新增確診人數，並挑選適當時機前進至第3階段，諸如卡拉OK及不提供接待服務的酒吧等店將可在這個階段開始營業。

另一方面，關於活動的舉辦限制，在現行的第1階段以及今後的第2階段中，室內活動參加人數在100人以下，且參加人數為最大收容人數的一半以下者，室外活動參加人數在200人以下者可以舉辦。前進到第3階段後，室內活動參加人數在1,000人以下，且參加人數為最大收容人數的一半以下者，室外活動參加人數在1,000人以下者可以舉辦，活動規模將持續擴大。

（FNN PRIME online 5月27日刊載。日文原文請見此處）

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