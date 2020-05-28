日內閣會議敲定第2次追加預算案　編31兆日圓防疫

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日本政府日前於巡迴式內閣會議敲定2020年度第2次追加預算案，編列新冠疫情紓困金援措施。繼4月30日成立的第1次追加預算案後，本次追加預算的普通會計總額為31兆9,114億日圓。

歲出部分，4,519億日圓用於擴充「就業調整補助款」，2兆242億日圓用於設立「房租支援給付金」，2兆日圓用於擴充「地方創生臨時交付款」，1兆9,400億日圓用於加強「持續化給付金」，另編列10兆日圓作為預備費，用於長期抗戰。

歲入方面，追加發行赤字國債31兆日圓。

事業規模為117兆日圓，和第1次追加預算合計則為233兆日圓。

若加上原預算，歲出規模達160兆日圓，已超過東日本大震災發生的2011年度，創下過去新高。

財務大臣麻生太郎：「為了守護日本經濟度過危機，我必須說，若不大膽動員財政支出，試圖復興、活化經濟，財政將難以重建。政府要下定決心，防止失業與破產。」

國債發行金額為90兆日圓，這也大幅超過國際金融風暴發生後的2009年度，創下過去新高。

（FNN PRIME online 5月27日刊載。日文原文請見此處）

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