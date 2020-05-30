炎炎夏日戴「夏日口罩」　泳裝布料透氣不悶熱

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「安倍布口罩」還沒寄到，日本國內便出現了許多新型口罩。

「安倍布口罩」引發諸多議論，現在全國仍只有約25%的國民收到。

已經收到的人也表示：「那口罩很熱啊，我連戴這口罩都熱了」、「（安倍布口罩）和我戴的這個相比又更不透氣。」

炎炎夏日即將來臨，許多民眾期待「夏日口罩」，既能防止飛沫傳染，又能輕鬆度過夏天。

為了回應這股期待，體育用品商相繼開始研發。

美津濃（Mizuno）開始銷售使用泳裝布料做成的口罩，2萬片「Mouse Cover」在一天內銷售一空。28日又展開了第二次銷售，由於反應過於熱烈，想買還得抽籤。

優乃克（Yonex）則開發出添加木糖醇（Xylitol）的獨創布料，預計銷售用這布料製作的口罩。即使陽光普照，口罩內亦不悶熱，透著一股涼感，繩子還可調整長度。

此外，那座城市也開始製造夏日口罩。

以「半澤直樹」系列小說聞名的作家池井戶潤，其小說《陸王》以埼玉縣行田市為舞台，描寫製作分趾鞋襪（足袋）的老字號努力研發運動跑鞋的故事。

位於行田市的持田縫製一邊經營照相館，一邊製作著足袋，近來他們花了約1個月左右的時間，開始製作口罩，口罩使用部分與足袋相同的布料。

持田縫製代表持田朋春：「最困難的是如何把這地方（腳尖）縫得漂亮柔軟又立體，與這相比口罩並不難，我們的技術發揮到了口罩上。（手工製作的強項為何？）你戴戴看就知道了。」

記者戴上後發現，口罩立體易於呼吸，女性口紅也不容易沾在口罩上，相當好用。

另一家公司，體育服裝製造商「株式會社小澤」也發揮行田市的裁縫技術，著手研發易於吸汗、易於乾燥的「夏日口罩」。

株式會社小澤社長小澤謙博：「我們打算採用最薄最透氣的布料。」

社長特別讓記者試戴正在研發中的口罩慢跑，記者發現網布布料相當易於散熱。

從大企業到足袋老店，日本的製造業正賭上職人精神，努力製作「夏日口罩」。

（FNN PRIME online 5月28日刊載。日文原文請見此處）

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