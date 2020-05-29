東京15人確診　連續3天二位數　年輕人、傳染途徑不明者多

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緊急事態宣言解除後已過了3天，東京都新增確診人數連續3天到達二位數，可能已出現群聚感染情形。另一方面，福岡縣北九州市從27日起，5天之內確診人數合計達22人，恐爆發第二波疫情。

東京是否出現緊急事態宣言解除後首次群聚感染？

位於東京都小金井市的武藏野中央醫院在5月21日之後，便出現3名護理師確診案例；28日下午5點半左右，又發現6名患者確診，合計共有9人確診。這可能是緊急事態宣言解除後首宗院內群聚感染案例。

對此，東京都政府提請厚生勞動省派遣群聚感染對策小組協助處理。

東京都知事小池百合子：「因為這空間是封閉的，所以只要對該群聚感染區塊採取適當措施，就能在某種程度上控制住疫情。群聚感染患者與傳染途徑不明患者，應對方式完全不同，我們會審慎確認狀況後採取必要措施。」

東京都28日新增15人確診，確診人數已連續3天達二位數。

緊急事態宣言解除之後，感染是如何擴大的？仔細觀察數據便會發現有個傾向。

27日東京都確診的11人中，有許多人是餐飲、服務業從業人員。

以年齡來看，11人中有6人為30多歲以下的年輕人，其中10來歲的有2人，20幾歲的有1人，30幾歲的則有3人。這6人是如何感染的並不清楚，但在緊急事態宣言解除後，夜晚的繁華街確實漸漸地熱鬧起來。

街上的年輕人對疫情有各種不同看法。

20多歲女性：「疫情還是很可怕，還不敢去居酒屋。」

10幾歲男性：「周圍不少人都覺得『緊急事態解除了，可以去玩了』，有種明顯的解放感。」

20多歲女性：「（緊急事態宣言解除之後）也不大出遠門，會注意盡量少搭電車，感覺還會有第二波、第三波疫情，很擔心。」

新冠疫情恐出現第二波感染，而在27日出現8名確診患者的北九州市，似乎已面臨這樣的危機。

北九州市市長北橋健治：「再這樣下去，北九州市肯定會爆發第二波疫情。」

北九州市從4月30日後，連續23天確診人數為0人，但在5月23日後，5天之內便出現22人確診。

受到當前情況影響，26日重新開始營業的小倉城，營業2天便又被迫閉館，市內43處公共設施也於28日臨時閉館。

好不容易盼到重新開張的飲食店，也傳出失望的聲音。

「順光苑」主任金森貴大：「感覺好像又不得不歇業了，如果真的又歇業，之前進貨的食材就都浪費了，這損失還是滿大的。」

市內的老人照護設施也擔憂會再次出現群聚感染。

「望玄莊」設施長清水健司：「我們設施共有100人在利用，所以說實話還滿害怕的。」

北九州市為了調查疫情，也提請中央政府派遣群聚感染對策小組協助處理，同時也打算請中央政府提供能在短時間內確認是否感染的抗原快篩套件。

28日下午4點半左右，福岡縣知事小川洋召開了記者會。

福岡縣知事小川洋：「有人說（福岡市）已經亮起了新冠警報，但整體判斷，還不到那個程度。」、「（是否針對北九州市發布歇業要求？）福岡縣交通網這麼發達，不太可能這樣做。」

福岡縣將於29日召開對策總部會議。

（FNN PRIME online 5月28日刊載。日文原文請見此處）

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