防止病毒擴散 日本全日空機場機艙內萬全準備

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空中之旅的感染預防對策也在慢慢改變。

作為新型冠狀病毒（武漢肺炎）的對應策，機場櫃台現在都裝上透明塑膠布簾。然後地勤人員戴上口罩後透過布簾慎重待客。在出關前的行李X光檢查，現在還需要替搭乘飛機的客人檢查體溫。

日本全日空在1日之後，慢慢恢復了羽田與沖繩間的一部分國內航線。根據需求的回復來做搭配，希望在6月的國內線飛機可以比5月還要增加15%。

與此相配合的，則是感染預防對策的強化。從1日起對於機艙內的所有乘客，都將要求戴上口罩。一旦沒有配合戴口罩，或是登機前有發燒的症狀，都有可能即刻被拒絕登機。

在登機口前，也會有戴口罩與臉防護罩的工作人員說明「搭乘時，請與前方的乘客保持適當地距離，還請各位乘客多多配合」。

之後過了登機閘門，進入機艙前還會做一次消毒，每位乘客都還要再被消毒一次。機艙內則是客艙服務員會以口罩與戴手套來迎接乘客。

飛機內則是裝上與手術病房一樣的空調設備的高性能濾網，每三分鐘內就會跟機艙內的空氣對流交換。此外，飲品也採用個別包裝來提供。

機艙內的販賣活動與放置在座椅前的機艙雜誌也都停止提供服務，為了防止感染，服務內容也都略作簡化。

對於這樣的服務變化，有乘客認為「(服務變化)是無可奈何的，既然已經決定要搭乘，(防止傳染)要求配合這事也是事先就有被告知，我沒有問題」。

此外，日本航空也要求戴口罩，機內的行李也要求最小限度等等，搭乘飛機的方式也開始慢慢在變化。

（FNN PRIME online 6月2日刊載。日文原文請見此處）

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