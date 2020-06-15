對抗中國軍力 臺灣強化國防 日本增加警備體制

Newsfrom Japan

中國在動搖香港高度自治，遭受多方反對之下仍推動國安法案，台灣政府也有其獨自行動。環繞在日本的安全保障下，也有可能出現影響。

中國近來在推行國家安全法遭到許多香港人反對。但是中國的全國人大會議仍決定要導入相關法律。自己的人身自由受到威脅，現在也有不少人希望從香港移居到台灣。台灣政府也遭受到中國的壓力。

中國的解放軍在6月9日，持續派出多架戰鬥機飛越台灣西南部上空，試圖威嚇。當中的背景是，先前對中國在海洋的進出上造成威脅的美國航空母艦羅斯福號，船上爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染，近來終於擺脫威脅。

該船艦在6月終於回到台灣東邊的菲律賓海，但對於目前中國的海洋進出是否能有效嚇阻，尚未看到相關徵兆。

當中，台灣的最新戰備，也受到相關注目。跟日本海上保安廳相同等級的海巡署新巡視艦「安平號」。

富士電視台的解說委員能勢伸之：「『安平』有搭載台灣獨自研發世界一流水準的超音速雄風三型飛彈，許多報導表示該船至少可以搭載16發雄風三型」。雄風三型又被稱為是航母殺手。中國對其也不能不在意」。

另一方面，中國在2020年以來，已經陸續進入尖閣諸島（台港稱釣魚台）周邊的日本領海達10次。日本在這樣的情勢中要如何應對？能勢伸之表示「擔任尖閣周邊警備的是海上保安廳。國會也表示要強話警備體制。尖閣的警備體制將來會如何變化，一旦發生變化，勢必亞洲太平洋的勢力均衡也會改變，日本必須注視其變化」。

（FNN PRIME online 6月14日刊載。日文原文請見此處）

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