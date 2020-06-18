涉收買100位當地議員 日將逮捕前法務大臣夫妻

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在2019年的參議院選舉時，日本前法務大臣河井克行與妻子河井案里參議員，涉嫌用現金收買當地議員等，日本檢調將要求兩人出來說明，在證據漸漸清晰之於，將對其採取逮捕行動。

身為前法務省的頭頭，這起國會議員夫婦涉嫌的大規模收買事件，相關搜查也進入白熱化。

河井夫妻中的妻子河井案里議員在2019年7月時代表廣島選舉區取得當選，當初為了鞏固票源，該夫妻涉嫌給予當地議員近100人現金，總額超過2500萬日圓。

根據檢察當局，河井夫婦及其選舉陣營有很大的收買行為，在2020年的5月連休時先傳喚說明，但是河井夫妻對於收買行為強烈否定，面對採訪時對於有關質疑也都否認。

6月17日時國會閉會，檢調當局在18日時要求河井夫妻再度到案說明，等待證據充分後，將會以違反公職選舉法的收買等原因要求逮捕。

（FNN PRIME online 6月18日刊載。日文原文請見此處）

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