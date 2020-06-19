日本職棒正式開幕 各隊加油出盡奇招

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日本職棒將於6月19日晚上正式開打。受到新型冠狀病毒的擴大影響，職棒採取無觀眾比賽，但對於國內體育界來說，又更往前邁進了一步。

舉讀賣巨人的總教練原辰德對於開幕的職棒表示「目前有很好意志力跟緊張感，當然也有終於要開打得期待感，很棒」。

目標央聯連霸的讀賣巨人，在18日舉辦開幕最後的練習，之前被診斷為新型冠狀病毒感染的坂本勇人與大城卓三兩人也都回歸一軍。巨人首戰就是宿敵阪神虎，傳統的一戰令人期待。

另外在西武的西武巨蛋球場，雖然是無觀眾開幕，但是觀眾席上也是放滿加油板與旗幟，也有象徵希望三連霸的V3文字。

在神宮球場開幕的養樂多隊，也放了擬人化的加油板與加油訊息等，每個球團都有用盡巧思。

NPB官方也在開幕前對所有12支棒球隊的隊職員與球員進行PCR檢查，檢查結果1軍的選手、總教練、教練團與隊職員等全員都是陰性反應。

雖然日本全國進入梅雨季節，是否能順利開打仍有些許變數，不過延遲三個月的季賽終於也要開始了。

（FNN PRIME online6月19日刊載。日文原文請見此處）

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