因新型肺炎病逝 志村健被授東村山榮譽市民

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2020年3月病逝的搞笑藝人志村健，被授與東京東村山市榮譽市民。

志村健兄長志村知之表示「真的相當感謝，阿伊~~」，兄長做出弟弟的招牌動作，市議會的議員們也一起比出該姿勢致敬志村健。

志村健的家鄉東村山市，認為志村本人對於提升該市知名度有巨大功績，因此提案志村健為榮譽市民，在25日早上，該議案正式通過。

志村健兄長志村知之被問到「志村健若在世本人聽到會如何時」，志村知之則說「他一定會很高興的！再來他其實很害羞，應該會臉紅吧！」

當地東村山市民則表示「真是太恭喜了」、「他的名字會永遠留在東村山市，我感到很高興。」

志村健在今年3月29日，因為新型冠狀病毒（武漢肺炎）的併發症過世，他的過世在當時讓東村山市的網站也湧入超過2萬件以上的留言。

（FNN PRIME online 6月25日刊載。日文原文請見此處）

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